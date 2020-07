Il SUV Alfa Romeo Tonale nel 2022? FCA conferma che arriverà prima

Dopo l'aggiornamento del Piano Italia, finalmente dovremmo esserci: FCA ha confermato l'imminente produzione del nuovo SUV ibrido Tonale, basato sul concept visto nel 2019 al Salone di Ginevra.

A dare una conferma ufficiale è stato addirittura Pietro Gorlier, responsabile dell’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) di FCA, che ha dichiarato come il nuovo SUV ibrido arriverà nel 2021. Può sembrare una notizia scontata, in realtà c'era il rischio che il nuovo Tonale arrivasse addirittura nel 2022 a causa dei ritardi dovuti al COVID-19, invece sappiamo tutti come Alfa Romeo non abbia certo tempo da perdere. La concorrenza è spietata e tocca muoversi il prima possibile per non cedere troppo terreno.

Ma come si svilupperà esattamente la produzione e il lancio dell'Alfa Romeo Tonale? È probabile che la vettura venga presentata alla stampa e al pubblico nella prima parte del 2021, per iniziare la commercializzazione nella seconda parte dell'anno. Ricordiamo che il lancio del SUV Tonale è assolutamente "chiave" per Alfa Romeo, che ha intenzione di portarlo anche in Nord America - del resto parliamo di un segmento ultra richiesto, il più dinamico del momento. Sarà interessante anche vedere come si comporterà sul mercato la variante Ibrida Plug-in, confermata e probabilmente disponibile già al lancio. Sarà un 2021 di fuoco per il Biscione.