Il nuovo SUV Alfa Romeo si chiamerà Brennero? La foto leaked

Lo scorso 9 settembre vi abbiamo mostrato in anteprima quello che potrebbe essere il nuovo SUV compatto di Alfa Romeo. Oggi vogliamo riproporvi quell’immagine “leaked” in una versione colorata e di maggiore qualità pubblicata da Autocar.

L’immagine “rubata” del SUV compatto di Alfa Romeo è ormai arrivata anche sulle pagine dell’ANSA, segno che comunque un minimo fondamento potrebbe esserci... Di dettagli ufficiali sulla vettura però ne esistono davvero pochi, non conosciamo neppure il nome definitivo che molti pensano possa essere Brennero, così da continuare il “filone dei passi” di Stelvio e Tonale. Un altro nome papabile potrebbe essere Milano, come omaggio alla tradizione e alle origini del brand. A oggi il nome in codice di questo progetto è 966, sapremo però maggiori dettagli nei prossimi mesi, la presentazione del SUV è infatti prevista all’inizio del 2024.

Di certo c’è soltanto la piattaforma: essendo un prodotto Stellantis di dimensioni medio-piccole, il pianale del SUV compatto Alfa Romeo sarà l’E-CMP già visto a bordo di Jeep Avenger, Fiat 600, Peugeot 2008, Opel Mokka e DS 3 Crossback (cos’hanno in comune la nuova Fiat 600, la Peugeot e-308 e la Jeep Avenger?). La lunghezza dovrebbe raggiungere i 4,2 metri, mentre il design dovrebbe essere più aggressivo e muscoloso delle sorelle del gruppo Stellantis. Dalle immagini rubate, che potrebbero non essere affidabili al 100%, notiamo anche una nuova firma luminosa e uno scudetto tridimensionale sul muso, che sarebbe un’assoluta novità. Pensando ai motori dovremmo avere quasi certamente una variante 100% elettrica, magari con trazione integrale, e una versione ibrida da 136 CV.