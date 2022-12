Ecco gli interni del SUV italiano AEHRA: c'è uno schermo extra large

AEHRA, startup tutta italiana con sede a Milano fondata da Hazim Nada e Sandro Andreotti, ha mostrato gli interni del suo primo SUV elettrico in uscita nel 2025. Obiettivo: divenire un marchio premium nel settore EV e le premesse non sembrano affatto male.

Le immagini pubblicate in queste ore in via ufficiale da AEHRA, mostrano un SUV davvero futuristico sia all'esterno quanto e soprattutto all'interno, con tanta tecnologia e soprattutto un lunghissimo schermo su tutta la plancia a farla da padrona. Stando a quanto fatto sapere dall'azienda, anche in maniera un po' ironica, l'abitacolo sarà in grado di accogliere 4 giocatori della NBA, sottolineando così l'importante capienza dello stesso. Il SUV avrà inoltre un passo di 3 metri e si potrà scegliere la configurazione 4 o 5 posti. Come detto sopra, colpisce lo schermo lunghissimo che durante la guida sarà in grado di visualizzare varie informazioni come velocità, autonomia e indicazioni di navigazione. Inoltre, le due aree esterne del display mostreranno le immagini delle telecamere poste ai lati delle portiere.

Quando il SUV è fermo lo schermo può addirittura essere esteso verso l'alto, e così facendo di fatto si trasformerà in un monitor a tutti gli effetti, in grado quindi di offrire vari servizi legati all'intrattenimento. "Con lo schermo completamente esteso – le parole di Fillippo Perini, Chief Design Officer di AEHRA - gli occupanti possono rilassarsi e godersi un film, magari quando l'auto è in carica o quando un genitore sta aspettando l'uscita di un bambino da scuola o da una festa. E per chi ha del lavoro da fare, lo schermo e gli interni spaziosi offrono la soluzione perfetta per le videoconferenze. Invece di fissare lo smartphone o il laptop, puoi rilassarti e non solo vedere tutti i partecipanti alla videochiamata in alta definizione, ma anche ascoltarli con una qualità audio cristallina e perfetta".

Come si può notare dalle immagini, al centro della plancia si trova anche un secondo display di dimensioni più piccole che permette la gestione di alcune funzionalità come ad esempio la regolazione del climatizzatore. Spicca anche il volante, la cui forma è decisamente inedita e fa venire alla mente quello della Tesla Model S, ma che Hazim Nada, CEO dell'azienda, ha scelto per la sua passione per l'industria aeronautica. Anche sul volante si trova un piccolo display, mentre gli specchietti sono digitali.

Il SUV di AEHRA, svelato ufficialmente a novembre, dovrebbe avere una potenza fra i 550 e i 600 kW con una velocità massima di 265 chilometri all'ora e un'autonomia di ben 800 chilometri. Si tratta quindi di un modello ultra performante che andrà a fare concorrenza alla Tesla Model X Plaid, reduce da una drag race con una Lamborghini.