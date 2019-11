Surclassata la Dodge Demon, il Male ha nuovo leader da 1.525 cavalli

SpeedKore ha appena rivelato al mondo la sua ultima folle creazione. Si tratta di una versione pesantemente modificata della Dodge Charger, portata al suo limite più estremo.

Il benchmark di riferimento era la Dodge Challenger Demon, un'altra peperina da 840 cavalli e tantissima esuberanza, ma da adesso c'è un demone ben peggiore. Si, perché questo nuovo bolide basato sulla Charger pursuit monta lo stesso motore V8 da 6,2 litri della Demon, ma ne è stato rimosso il turbocompressore, ed è stato rimpiazzato con ben due turbine che permettono di incanalare l'incredibile cifra di 1.525 cavalli verso l'asfalto.

Ottenere una potenza simile facendo uso di sola compressione non è cosa semplice, infatti sono state apportati altri miglioramenti significativi. Il motore è stato equipaggiato con una nuova testata di Thitek, dotato di iniettori nuovi di zecca e di scarichi modificati. Questi ultimi sono piuttosto particolari, infatti spuntano dal paraurti anteriore per l'utilizzo in pista, ma il flusso può esser reindirizzato ai MagnaFlow Competition Series al posteriore per la guida in strada.

Ma non è finita qui, perché questo mostro ha a disposizione un sistema di alimentazione a pompa tripla e un controllo della potenza progressivo, ma il pezzo forte è la trazione all-wheel drive. Tutta la potenza derivante dal motore è infatti trasferita al cambio Hellraiser Performance, il quale la invia verso una scatola di trasferimento. Questa provvede a incanalare il tutto verso le quattro ruote tramite alberi di trasmissione in fibra di carbonio.

Le modifiche estetiche le potete notare voi stessi attraverso la galleria di immagini presente in fondo alla pagina, dal nostro canto possiamo solo informarvi sul fatto che la fibra di carbonio abbonda in ogni particolare.

Per chiudere vi invitiamo a prender visione della rivale di questo mostro: una Camaro pesantemente rivista da Hannessey, e soprannominata "Resurrection", è pronta a sfidare il demone con 1.200 cavalli di potenza.