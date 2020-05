Supreme X Mac Tools: la cassetta degli attrezzi da autofficina definitiva

Supreme torna a flirtare con il mondo dell'automotive, dopo la capsule collection dedicata a Lamborghini di qualche settimana fa, il brand di streetwear firma una collaborazione con l'azienda Mac Tools. Arriva la cassetta degli attrezzi da autofficina brandizzata.

Supreme da sempre dà il meglio con gli accessori, che affianca ai suoi capi d'abbigliamento. Spesso sono il frutto di collaborazioni con altri brand, e ancora più spesso si tratta di oggetti piuttosto curiosi per un brand d'abbigliamento. Basti pensare al feature phone dual-sim dell'anno scorso, o a quella volta che Supreme mise in vendita un mattone brandizzato — diventato in poco tempo un vero oggetto di culto.

La cassetta degli attrezzi è presentata nel classico colore rosso Supreme, con il logo del brand che svetta su tutto il corpo frontale, e che viene quindi spezzato una volta che si aprono i cassetti. L'oggetto è una semplice ribrandizzazione del modello T5025, una cassetta a due scomparti di cui quello principale da 3"x5" e l'altro diviso in più cassetti per attrezzi di dimensioni contenute.

La cassetta degli attrezzi può essere comodamente spostata grazie alle sue ruote. Ma occhio al prezzo. Supreme non comunica mai in anticipo il prezzo dei suoi prodotti, ma vi basi sapere che il modello base del T5025 di Mac Tools costa oltre 5.000$.