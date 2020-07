Superstrata Ion, la bici elettrica stampata su misura in fibra di carbonio

Il mondo delle biciclette elettriche è estremamente dinamico e in fermento, e non solo in Italia per via del Bonus Mobilità 2020. L'intero occidente è sempre più interessato a nuove eBike e Superstrata ha pensato di lanciare la prima bici stampata in 3D in fibra di carbonio completamente personalizzabile.

Ogni ciclista potrà plasmare la sua Superstrata in base alle sue caratteristiche fisiche, gli utenti avranno inoltre a disposizione due modelli, la Superstrata Terra, bici tradizionale di alta fascia, e la Superstrata Ion, identica alla sorella ma totalmente elettrica. Abbiamo usato il futuro perché queste Superstrata ancora non esistono formalmente, è stata attivata una campagna su IndieGoGo per il loro finanziamento, anche se l'obiettivo è stato ampiamente superato - il contatore parla di un 939% rispetto al goal impostato.

Possiamo dunque dire che le nuove Superstata diventeranno realtà, ma a che prezzo? In realtà non c'è da svenarsi chissà quanto, la versione Terra costa al cambio 1.145 euro, la versione Ion 1.585 euro, con spedizione possibile in tutto il mondo. Visto il corpo in fibra di carbonio stampato in 3D e la possibilità di personalizzazione, queste bici potevano costare molto di più, invece parliamo di cifre abbastanza "sotto controllo".

A vederle, queste nuove Superstrata sembrano davvero degli oggetti di design superbi, anche se abbiamo qualche dubbio sull'ammortizzazione; il peso del telaio di appena 1,3 kg però potrebbe farci dimenticare qualsiasi altra cosa...