Un superkart sfida la Ferrari 488 Pista: chi vince?

Sulle nostre pagine abbiamo spesso riportato di sfide quantomeno bizzarre sul rettilineo, magari tra autovetture e motociclette, tra monoposto da Formula 1 e agguerrite hypercar, ma stavolta vogliamo superarci proponendovi il testa a testa tra un superkart e una Ferrari 488 Pista.

Ovviamente da una parte abbiamo il vantaggio della leggerezza, dall'altra quello dell'output totale. La Ferrari infatti mette in campo un V8 biturbo da 3,9 litri, il quale produce 720 cavalli di potenza. Il superkart da 250cc invece manda sull'asfalto 86 cavalli di potenza, ma prova comunque a battere la supercar del Cavallino Rampante attraverso i suoi 180 chilogrammi di peso. La 488 Pista si difende con una massa di 1.385 chilogrammi.



Non ha sorpreso che il primo test sul quarto di miglio abbia visto subito il kart in vantaggio con uno scatto magistrale, ma è chiaro che sul lungo andare lo spunto della supercar abbia fatto la differenza. Il quarto di miglio con partenza a vetture in movimento si è concluso con un margine persino inferiore, e in effetti il kart ha tagliato il traguardo con uno svantaggio di pochi metri. Prevedibile poi la sconfitta della Ferrari sul test in frenata, poiché in tutte tre le prove il suo peso l'ha portata a fermarsi qualche metro più avanti del leggerissimo veicolo.



A ogni modo vi consigliamo comunque di dare un'occhiata al video in alto, caricato su YouTube da Driven Media. Per chiudere restando nei pressi di Maranello vogliamo invece mostrarvi un evento poco piacevole che ha visto coinvolta la nuovissima Ferrari Roma: la GT si è incastrata in un vicoletto di una città italiana. A proposito di Ferrari Roma, il noto calciatore Marek Hamsik se ne è appena regalata una per il suo compleanno.