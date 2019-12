Supercharger Tesla occupato da due Ford: la polizia le rimuove con la forza

Quello del parcheggio può essere un problema non da poco, soprattutto nelle grandi città, motivo per cui alcuni furbetti sempre più spesso pensano di occupare con auto tradizionali stalli di ricarica destinati alle elettriche. Negli USA i proprietari di vetture a zero emissioni hanno iniziato a chiamare la polizia...

I possessori di due veicoli Ford hanno imparato un'importante lezione nelle ultime ore. Siamo in California, al Supercharger Tesla di Walnut Creek, dove il proprietario di una Tesla Model X e di una Tesla Model 3 ha chiamato la polizia poiché due stalli della stazione (riservata proprio ai veicoli elettrici della compagnia di Elon Musk) erano occupati da una Ford Focus e una Ford Mustang.

Il proprietario della Mustang in particolare era sul posto all'arrivo della Tesla, invitato però a rimuovere l'auto per lasciare lo spazio ha ben pensato di alzare un dito medio all'indirizzo della Model 3. Anche per questo motivo @dollarn9ne, l'utente Twitter che ha raccontato la storia sul social con tanto di immagini, non ci ha pensato due volte a chiamare la polizia locale, arrivata sul posto dopo qualche minuto.

Le due Ford sono state così spostate di peso da un carro attrezzi, il cui costo è stato recapitato ai rispettivi proprietari. Alcuni utenti hanno fatto notare come molti parcheggi a Walnut Creek abbiano solo la priorità per le auto elettriche, non l'esclusività, @dollarn9ne ha però sottolineato che i posti occupati dalle Ford erano effettivamente "Riservati alle Tesla", che gli stalli "per tutti" fossero qualche metro più in là, difatti la polizia gli ha dato ragione e ha rimosso i veicoli.

Purtroppo quella di occupare gli stalli riservati alla ricarica delle vetture elettriche è un cattivo costume che spesso si incontra anche in Italia e in Svizzera, con la sempre maggiore diffusione delle EV potrebbe diventare presto un grande problema... a meno che la polizia o i vigili urbani non facciano il loro dovere a ogni chiamata.