Supercharger Tesla aperti a tutti: i clienti di Elon Musk perderanno l'esclusività?

Rispetto ai principali concorrenti del mercato, Tesla gode di inediti punti di forza - e fra questi c’è sicuramente la rete di ricarica Supercharger, veloce, affidabile ed esclusiva. In Germania però questa esclusività non è vista di buon occhio e qualcuno vorrebbe aprire le stazioni a tutti gli utenti elettrici.

A oggi la rete Supercharger è riservata agli utenti della Grande T, che grazie al profilo associato sull’app possono ricaricare velocemente senza preoccuparsi di come pagare, di trovare tutti gli stalli occupati, di essere iscritti al servizio (come capita con tutte le altre colonnine dei gestori privati) e così via. Una catena di vantaggi che convince moltissime persone a diventare utenti Tesla, anche se il Ministro dei Trasporti tedesco Andreas Scheuer non vede proprio di buon occhio questo servizio dedicato - motivo per cui avrebbe chiesto all’azienda californiana di aprire le sue colonnine di ricarica anche ad altri marchi.



L’iniziativa ha uno scopo chiaro: aumentare di fatto il numero di colonnine di ricarica disponibili per il pubblico elettrico, che in Europa cresce a vista d’occhio mese dopo mese. Mentre i lavori generali procedono molto lentamente, Tesla va abbastanza spedita con la costruzione dei nuovi Supercharger e già gode di un eccellente numero di stalli in tutto il vecchio continente, l’apertura “a tutti” sarebbe dunque solo un bene a 360 gradi, ma non per gli utenti Tesla.



I proprietari del marchio potrebbero infatti perdere l’esclusività, il che potrebbe significare un servizio peggiore, stalli occupati e maggiore difficoltà di ricarica. Allo stesso tempo per Tesla si aprirebbe una nuova opportunità di business, con i prezzi per gli utenti del marchio che potrebbero scendere leggermente, non sappiamo però quanto Elon Musk e soci siano disposti a cedere terreno su questo fronte. Vedremo prossimamente come si evolverà la questione.