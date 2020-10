Supercharge: il campionato di crossover elettrici al via nel 2022

Le discipline motoristiche con veicoli elettrici crescono esponenzialmente, nel 2022 sarà la volta di Supercharge, campionato in cui si sfideranno crossover elettrici da 680 CV. Il formato sarà simile alla Formula E, eventi da un giorno su tracciati brevi creati in aree urbane.

Padri della serie sono Max Welti, ex capo della Porsche Motorsport e direttore del team Sauber Formula 1, e Rob Armstrong, un tempo head of motorsport presso IMG. Armstrong ha dichiarato che “il motorsport è a un bivio, c'è un percorso verso l'elettrificazione e c'è spazio per una serie con vetture derivate dalla produzione.” Welti ha aggiunto che “i marchi automobilistici hanno bisogno di una piattaforma per promuovere le loro auto recenti e future e per mostrare la tecnologia delle batterie.” Effettivamente, per quanto distaccato dal concetto di auto da gara, il crossover elettrico è la figura che domina il mercato globale. Supercharge è stata sviluppata consultandosi con un varie case automobilistiche, anche se per ora i creatori hanno rifiutato di fare nomi o di confermare l'impegno di alcune di esse.

Il campionato si correrà con una sorta di vettura elettrica stock, la SC01 è stata sviluppata dal capo tecnico di Sauber F1 e Volkswagen Motorsport Willy Rampf con l'aiuto della società tedesca Holder. Il crossover è dotato di trazione integrale e scatterà da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi. Il ruolo delle case automobilistiche sarà quello di modificare la carrozzeria affinché richiami il più possibile la stradale in gamma e di sviluppare liberamente la tecnologia della batteria da 40 kWh, un po' come avviene attualmente in Formula E.

Gli organizzatori prevedono nove gare per la stagione 2022, esse si svolgeranno su piste da circa un chilometro e al loro interno si troveranno quattro porzioni "speciali": una rampa di salto da 2,5 metri, una zona ad aderenza ridotta, una parte bagnata e un'estensione della pista simile al giro joker del rallycross, che ogni pilota dovrà effettuare almeno una volta per gara. Simile al rallycross sarà anche lo svolgimento delle gare, con una batteria di gare di qualificazione, semifinali e finali.

Supercharge punta allo status di Serie Internazionale per FIA e si affiancherà a Formula E, campionato vinto quest'anno da António Félix da Costa, Pure ETCR ed Extreme E, serie off-road che vedrà in gara il team di Lewis Hamilton.