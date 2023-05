Quante supercar si vendono in Italia? Ad aprile sono state 1.017, comanda Porsche

Nonostante l'auto nuova sia di fatto divenuto un bene di lusso, in Italia sono ancora molti i fortunati possessori di supercar, e lo dimostrano i numeri ufficiali di Unrae in merito ai dati di vendita del mese di aprile 2023.

Vi basti sapere che nel nostro Paese il numero di supercar ha superato quota 1.000 vendite nel corso del mese da poco passato, e la maggior parte sono state Porsche. Dopo un 2022 da record in Italia, la prestigiosa azienda di Stoccarda si è confermata uno dei marchi più richiesti dagli automobilisti italiani, a cominciare dalla 911, la supercar per eccellenza.

Ebbene, in totale il numero di Porsche venduto è stato pari a 573 nel mese di aprile, cifra che sale a quota 2.671 se si prendono in considerazione i primi quattro mesi dell'anno in corso. In seconda posizione, fra le fuoriserie più vendute, spicca l'italiana Maserati, che grazie a modelli come la GranTurismo, la Grecale, la storica Ghibli e molti altri ancora, ha soddisfatto le richieste di 324 acquirenti italiani, per un totale di 1.375 in questi primi quattro mesi dell'anno.

Gradino più basso del podio per la Ferrari, con la casa di Maranello che sta vivendo un 2023 da urlo come confermato dai risultati finanziari del primo trimestre dell'anno, recentemente comunicati dal CEO Benedetto Vigna. Dati che tra l'altro sono destinati a migliorare ulteriormente nei prossimi mesi visto che Ferrari ha fatto sapere di aver riaperto gli ordini per la Purosangue dopo l'interruzione degli scorsi mesi causa sold-out.

Medaglia di legno invece per Lamborghini, che ha registrato ad aprile 2023 41 immatricolazioni per un totale di 145 in totale nel primo quarto dell'anno. Lambo ha recentemente presentato la sua prima ibrida, la Revuelto, di conseguenza le cifre tenderanno a crescere nelle prossime settimane. Infine, quinto posto per Aston Martin, con sei fortunati italiani che si sono assicurati una super sportiva inglese, per un totale di 33 da inizio anno.