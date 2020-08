Altro che supercar, questa volta è un trattore a macinare strada al Nürburgring

Di supercar, hypercar e di ogni qualsivoglia tipo di autovettura ne abbiamo viste al Nürburgring mentre facevano registrare record su record, ma questa volta vi parliamo d'altro, e cioè di un evento di assoluta rarità per il rinomato "Inferno Verde".

Ebbene, a tentare il giro veloce sul circuito tedesco questa volta è stato un trattore, il quale si è lanciato tra le strette tornate per realizzare uno dei giri più lenti mai fatti, ed a mostrarcelo ci pensa un video di Auto Motor and Sport.

Insomma, il tempo necessario al mezzo per finire il giro è stato di proporzioni bibliche, e il motivo è presto detto: il Claas Zerion del video in alto ha una velocità massima di 53 km/h, e oltretutto non prende affatto le curve come una sportiva. Al volante c'era il pilota professionista Christian Menzel, e sospettiamo sia il giro più scenico e rilassante che abbia mai eseguito, fatta eccezione per le curve più strette dove il trattore pareva quasi non farcela.

Inizialmente il gesto era visibile su YouTube in diretta streaming, ma quando l'impresa è terminata i ragazzi di Auto Motor and Sport hanno deciso di caricarlo per la sua intera lunghezza: voi lo guarderete tutto, non è così?

Per chiudere restando sul lunghissimo tracciato, presumiamo sappiate che la meta preferita di tantissime case automobilistiche, le quali lo utilizzano per testare a livello prestazionale i loro ultimi prodotti. E' il caso della prossima BMW M3, che supererà i 510 cavalli di potenza grazie a un sei cilindri bi-turbo da 3,0 litri. Infine non possiamo non menzionare il giro in 6 minuti e 47 secondi registrato dall'incredibile Lamborghini Zyrus da 1.200 cavalli: una Huracan sotto l'effetto di potenti steroidi.