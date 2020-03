Altro che supercar: Tony Stewart guida un Ford Bronco del 1979

Ricordate la storia che vi abbiamo raccontato a proposito di Lady Gaga? Nonostante i milioni di dollari in banca, la cantante dalle origini italiane ama guidare un pick-up Ford del 1993. Lo stesso potremmo dire del campione NASCAR Tony Stewart, inseparabile dal suo Ford Bronco vintage.

Il pilota ha messo una foto su Twitter che sta facendo il giro del web, non a caso ne stiamo parlando anche noi. Nell'immagine è ritratto felice e fiero accanto al suo Bronco Ranger XLT del 1979 in livrea Free Wheeling, perfetto in ogni suo aspetto nonostante i suoi 41 anni di età "anagrafica". Una livrea alquanto particolare quella sfoggiata da Stewart, disponibile soltanto su alcuni modelli Ford della linea Econoline; somiglia a uno splendido mix fra chitarra Fender Stratocaster e un tavolino da caffè vintage, è però interessante anche scoprire cosa si nasconde al di sotto del cofano.

Parliamo di un mostruoso 6.6 litri V8, estremamente diverso dai motori EcoBoost da 2.3 litri presenti oggi nei modelli 2021... La copertura posteriore inoltre si stacca e Stewart ha assicurato che la toglierà di certo con l'arrivo della bella stagione. Che dire, l'amore che gli americani hanno per truck e pick-up è davvero immenso, chissà cosa accadrà a breve con l'arrivo dei nuovi modelli elettrici...