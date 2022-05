Altro che supercar: lo show dell'Autobahn è un Fiat Ducato a massima velocità!

Normalmente su YouTube siamo abituati a vedere veicoli particolarmente performanti sull’autostrada tedesca a velocità massima, vedi il caso del Range Rover 2022 mostratoci da AutoTopNL. Questa volta, però, il vero protagonista è un Fiat Ducato 150 Multijet alle prese con l’Autobahn!

A pubblicare il curioso video in questione nelle ultime giornate di maggio 2022 è stato il canale TopSpeedGermany, grazie al quale possiamo assistere a questo test non a velocità supersoniche, ma senz’altro inusuali per un furgone. Con il suo motore turbo a quattro cilindri da 2,3 litri che abbina la potenza di 148 CV a 350 Nm di coppia, ci si potrebbe aspettare qualche altra vettura più performante sulla strada, ma non è così.

Questo Fiat Ducato 150 Multijet del 2013 è stato portato addirittura oltre alla lettura del contachilometri in dotazione sul cruscotto, ovvero sopra i 180 km/h. Sorpassando tutti in maniera estremamente fluida, l’autista ha mostrato che pur non essendo una supercar questo furgone non scherza quando si spinge sull’acceleratore: non avrà molto sotto il cofano, ma ha comunque “rotto il contachilometri”, come si suole dire.

