La supercar SCG 003S si mostrerà a New York con oltre 320 diverse migliorie

La Scuderia Cameron Glickenhaus è un piccolo produttore di automobili, operante sul mercaro dall'estate del 2017 quando costruì i primi esemplari di 003S. Adesso la compagnia ha annunciato una versione aggiornata della SCG003S, la quale debutterà al Salone di New York che aprirà i battenti il prossimo Aprile.

Già dichiarati più di 320 differenti miglioramenti, dei quali però la casa non fornisce ulteriori informazioni, ma sappiamo che la supercar "si comporterà meglio su strada", a suggerire cambiamenti a livello di confort e funzionalità utili alla vita quotidiana. Interessante il fatto che Glickenhaus abbia affermato di essere al lavoro sul terzo esemplare per consumatori della 003S, mentre le due unità assemblate in precedenza riceveranno gli update nell'imminente futuro.

Al momento le 003S sono destinate esclusivamente al mercato statunitense e la produzione alla sua massima capacità sarà raggiunta solamente nel corso di quest'anno. A ogni modo le supercar SGC "possono esser legali nel Regno Unito, e se riceveremo ordini da quel mercato li porteremo a compimento." E se vi state facendo domande sulla posizione del volante la risposta è sì, gli esemplari costruiti per l'UK avranno la guida a destra e la possibilità di disporre del cambio manuale.

Ma passiamo ai numeri: la SCG003S possiede un motore V8 bi-turbo da 4,4 litri e capace di 750 cavalli di potenza e 800 Nm di coppia, abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione e sette rapporti. Dalle informazioni forniteci può scattare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e raggiungere la velocità massima di 350 km/h. Il prezzo per unità è stato fissato a 2 milioni di dollari negli Stati Uniti, e non vediamo l'ora di conoscere le novità predisposte dalla compagnia.

