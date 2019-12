Una supercar pensata per le donne? Secondo Ferrari sarebbe un 'errore'

Nell'ultimo periodo Ferrari ha attirato a sé la luce dei riflettori con numerose presentazioni, condivisione dei piani per il futuro e dichiarazioni interessanti. A queste ultime si aggiungono quelle appena fatte da Enrico Galliera, figura molto importante per la società.

"Lo sappiamo che c'è una cifra considerevole di donne che vogliono guidare una Ferrari. La cosa importante che abbiamo imparato è che non vogliono una Ferrari femminile. Una donna che vuole un'auto sportiva vuole guidare un'auto sportiva...l'errore commesso dal settore automobilistico (da alcune compagnie), e che noi cerchiamo di evitare, è il progettare macchine per signore. Personalmente disegno un'auto che dona emozioni a uomini e donne che hanno esattamente gli stessi bisogni."

Galliera ha poi proseguito esternando le sue preoccupazioni nel caso in cui si optasse per una strategia simile:"Se viene creata un'auto femminile nel segmento delle sportive, e non parlo di auto in generale perché lì la situazione forse è differente, tirando fuori una Ferrari leggermente meno potente ed aggressiva allora gli uomini non la compreranno. Non sceglieranno un'auto per donne. E le donne non l'acquisteranno perché si sentirebbero discriminate. Perché dovrebbero ricevere una supercar meno potente?"

Con la sua ultima creazione il brand di Maranello ha puntato tutto sull'eleganza e sulla comodità. La Ferrari Roma infatti incarna alla perfezione questi due sostantivi senza tralasciare la potenza e la manovrabilità: sotto al cofano troviamo un V8 turbo da 3,9 litri e in grado di sprigionare 620 cavalli di potenza. La vettura ha il miglior rapporto potenza/peso della sua categoria e le componenti meccaniche ed aerodinamiche garantiscano sensazioni di guida eccezionali. Ammiratela tramite questo fantastico video ufficiale.