Ecco la supercar dei monopattini elettrici: questo YCOM va a 100 km/h

YCOM è un'azienda italiana non particolarmente famosa nel mondo dell'automotive, ma i suoi assurdi quanto avanzati prodotti attirano spesso un certo interesse per l'ambizione con la quale il team li progetta e li costruisce.

Stavolta la compagnia ha tirato fuori un incredibile monopattino elettrico denominato S1-X, realizzato in collaborazione con Williams. L'obbiettivo è quello di competere all'interno della recentissima competizione eSkootr Championschip (eSC) nella primavera del 2022.

Quella del prossimo anno sarà infatti la prima stagione in assoluto per questi spettacolari monopattini elettrici, e le prestazioni annunciate per l'S1-X lasciano presagire una certa dose di divertimento: il piccolo bolide a due ruote ha una velocità massima di 100 km/h dovuta a due motori da 6.000 Watt (12 kW totali), i quali hanno il compito di spingere una massa di appena 35 chilogrammi, ovviamente pilota escluso.

Per quanto riguarda l'autonomia non ci sono informazioni in termini di distanza percorribile, bensì il produttore si riferisce al tempo di utilizzo: l'importante è che l'S1-X sia in grado di gareggiare per 8-10 minuti senza aver bisogno di essere ricaricato.

Da parte nostra non vediamo l'ora di poter assistere a questa nuova competizione, ma lasciate che aggiungiamo un dettaglio sulla pedigree di YCOM: la Volkswagen I.D. R che ha disintegrato le concorrenti a Pikes Peak nel 2018 è il frutto del lavoro del piccolo team di Parma, per non parlare del fatto che molte delle auto che competono a Le Mans si affidano parzialmente alla tecnologia di quest'ottima azienda italiana. A proposito della 24 Ore di Le Mans, Cadillac ha recentemente annunciato la sua partecipazione.