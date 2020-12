Ecco la supercar che va più lontano con un pieno di carburante: più di 1000 km!

Tra le priorità di coloro i quali acquistano una supercar di certo non c'è l'autonomia con un pieno di carburante. Le performance pure, l'aerodinamica, la leggerezza e altre caratteristiche hanno di certo un peso maggiore in questo ambito, ma quelli di CompareTheMarket.com hanno deciso di attuare un confronto diverso dal solito.

Stiamo parlando della capacità di percorrenza con un pieno di carburante. In questo senso, sempre in base ai test di CompareTheMarket.com, la supercar (o meglio hypercar) a svettare è stata di gran lunga la Ferrari S90 Stradale con ben 1.115 chilometri di autonomia. Al momento non sappiamo esattamente in che modo è stata guidata, ma non sorprendetevi troppo dall'esito: il bolide di Maranello utilizza al meglio la tecnologia plug-in hybrid per ottenere una grande efficienza, incrementata poi dal sistema di recupero dell'energia in frenata il quale restituisce potenza al pacco batterie da 7,9 kWh.

Al secondo posto è arrivata la Honda NSX, anche lei facendo uso di tecnologia ibrida. La supercar giapponese impiega due unità elettriche per la vettorizzazione della coppia e può persino spostarsi in modalità a zero emissioni (come la SF90 Stradale). E' chiaro che con una batteria molto piccola non si può fare affidamento all'energia green per più di una manciata di chilometri, ma ad ogni modo nel complesso è arrivata a percorrere 745 chilometri con un pieno.

A chiudere il podio ci ha pensato la Audi R8 V10 Coupe. La sportiva tedesca è l'unica tra le vetture citate a non disporre di propulsori elettrici, ed è quindi la prima tra le supercar tradizionali per range: 728 chilometri fra una stazione e l'altra. Il capiente serbatoio compensa i soli 8,8 km/k (eccellenti per una supercar), ma pare che in futuro altri bolidi le toglieranno lo scettro.

L'imminente Ferrari Roma ad esempio si è già evidenziata grazie ad un'efficienza straordinaria (per gli appassionati, ecco il sound del suo V8) e, serbatoio promettendo, potrebbe anche scalzare la Honda NSX dalla seconda posizione. In ultimo, tornando alla Ferrari SF90 Stradale, vogliamo citare una fantastica variante appena presentata: ecco a voi la Ferrari SF90 Stradale Spider in tutta la sua bellezza.