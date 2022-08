Le supercar del futuro toccheranno i 100 km/h in meno di un secondo: parola di Rimac

Quando Tesla ha presentato la Model S Plaid con il suo scatto da 0 a 100 km/h in 1,99 secondi ha lasciato tutti a bocca aperta, perché si trattava di un dato straordinario che metteva in ombra anche supercar del calibro delle Bugatti Chiron. Poi è arrivata la Rimac Nevera e ha fatto ancora meglio, toccando i 100 km/h in appena 1,85 secondi.

Ed è proprio Rimac a fornirci una prospettiva di quello che succederà nel prossimo futuro. Un ingegnere del marchio croato ha infatti affermato che uno scatto da 0 a 100 km/h sotto al secondo non è così impossibile, ma sicuramente sarà una bella sfida da portare a termine sotto diversi punti di vista.

L’affermazione è arrivata da Matija Renic, ingegnere capo del programma Nevera, che intervistato ai microfoni di The Drive ha dichiarato che scendere sotto al secondo è possibile, ma bisogna fare i conti con il grip degli pneumatici in primo luogo, perché nonostante forniscano già delle prestazioni fuori dal comune - specialmente guardando al passato - allo stesso tempo necessitano di ulteriore sviluppo per poter permettere un’accelerazione del genere.

In secondo luogo bisogna mettere in conto la sicurezza, dal momento che un’accelerazione di questo genere non può essere messa nelle mani di tutti (di recente una donna a bordo di una Porsche Taycan ha travolto una Macan per aver sbagliato pedale), senza dimenticare che la forza G generata da uno scatto così poderoso può far stare male le persone: a tal riguardo, Bentley ha affermato che la sua prossima supercar avrà uno scatto talmente vigoroso da portare alla nausea in certi casi, e per questo permetterà alla vettura di partire più lentamente per evitare fastidi al conducente.

Insomma, il progresso tecnologico porterà ad un ulteriore innalzamento delle prestazioni delle vetture e a questo punto non resta che attendere il giorno in cui scriveremo della prima auto scesa sotto al secondo nel toccare i 100 km/h.