Supercar elettrica Ferrari? Per il CEO della compagnia se ne parla dopo il 2025

Ferrari è sempre stata poco incline all'elettrificazione ma, stando a quanto dichiarato dal CEO della società, eventualmente il passo verso la supercar elettrica potrebbe divenire realtà a partire dal 2025.

In passato i commenti dei portavoce della casa automobilistica italiana avevano lasciato poco spazio all'eventualità. Lo stesso Camilleri aveva spento sul nascere i rumors con queste parole:"La tecnologia delle batterie non è ancora dove dovrebbe essere." Adesso però le posizioni si sono leggermente ammorbidite, ecco la dichiarazione del CEO:"Restano problemi significativi in termini di autonomia, in termini di velocità e di ricarica. Però eventualmente ne svilupperemo una. Ma non prima del 2025. Non nel breve termine."

Con questa politica Ferrari risulta una delle ultime produttrici di auto ad affacciarsi sulla nuova alimentazione, visto l'obiettivo dichiarato di altre case nel raggiungimento del 25-50% di vendite totali affidato alle future EV.

L'ibridazione non pare essere un taboo però, perché pochi mesi fa Ferrari ha rivelato la prima ibrida plug-in della sua storia: la Ferrari SF90 Stradale PHEV. Per concludere vi rimandiamo a due notizie inerenti il Cavallino Rampante. La prima vede commercializzata anche negli Stati Uniti la nuova Ferrari F8 Spider, ecco a voi una serie di immagini. La seconda invece vede il Ferrari World di Abu Dhabi insignito del riconoscimento di "Miglior Parco a Tema del Mondo", avendo battuto tre famosissimi parchi Disney, come Disneyland Paris o il Walt Disney World situato in Florida.