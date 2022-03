Ma quali supercar, meglio le drag race tra camion a pieno carico: 3000 CV e impennate!

Le drag race ci sono sempre piaciute, perché sono semplici e spettacolari. Ci fanno sentire l’urlo dei motori, nel caso di auto termiche, oppure ci deliziano con partenze razzo, nel caso di auto elettriche. Ma dopo la visione di questo video, sappiate che la vostra considerazione sulle drag race “convenzionali” potrebbe cambiare per sempre.

Il filmato in alto documenta in particolare le prodezze di un camion Peterbilt 359 durante le gare di accelerazione Big Rig Challenge, una competizione in cui si sfidano mezzi pesanti in grado di trainare pesi massimi. E la cosa divertente è che le sfide avvengono sia in condizioni standard, sia a pieno carico, e in quest’ultimo caso la potenza e soprattutto la coppia dei camion è tale da torcere il telaio, che si esibiscono in accelerazioni dove le ruote anteriori si staccano da terra.

Il camion protagonista del video è poi un’icona sia per chi ci lavora, sia per coloro che lo usano in queste competizioni. Il Peterbilt 359 venne costruito dal 1967 al 1987 e in quegli anni divenne una vera e propria leggenda del settore per le sue qualità. Poteva essere allestito in diverse maniere, inoltre faceva largo uso di materiali più leggeri per ridurre la massa generale del veicolo.

Inoltre il vano motore era molto ampio e permetteva l’alloggiamento di vari propulsori, tra i quali il Caterpillar 3408, un V8 da 18.0 litri di cilindrata con 450 CV, un colosso che richiede più di 46 litri di olio motore, una quantità pari al serbatoio di carburante di un’auto compatta. Quello che vediamo in video però è di tutt’altra pasta, e la sua potenza tocca i 3000 CV. Vederlo in azione è qualcosa di straordinario, e vi invitiamo a premere il tasto ‘Play’ per godervi lo spettacolo: il mostro meccanico fuma, sbuffa e si contorce sotto la sua stessa potenza, accompagnato dall’incessante fischio delle turbine.

