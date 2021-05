Le supercar di Cristiano Ronaldo lasciano Torino: il trasloco nella notte

Anche se su queste pagine non ci occupiamo di calcio, più volte abbiamo parlato di Cristiano Ronaldo per via della sua grande passione per i motori. Il campione possiede decine di supercar che ora, a quanto sembra, stanno traslocando...

L’ultima volta che abbiamo parlato delle auto di CR7 è stato lo scorso 11 maggio 2021, con il calciatore della Juventus che ha visitato la Ferrari a Maranello in occasione dell’acquisto di una speciale Ferrari Monza Sp2 da 1,6 milioni di euro. Lo scorso anno invece, Ronaldo si era lasciato ammaliare da una Bugatti Centodieci fuori di testa, tutte vetture che al momento dovrebbero essere a Torino.

Usiamo il condizionale perché una delle scorse notti molte auto del campione sarebbero state trasferite verso altra destinazione, un’indiscrezione su cui i giornali specializzati stanno già ricamando un clamoroso addio di Ronaldo alla Juve. La stagione che sta per concludersi non è certo stata esaltante per il club bianconero, all’ultima giornata persino la qualificazione in Champions League è in bilico, e qualora non dovesse andare in porto CR7 potrebbe effettivamente abbandonare Torino per andare incontro a nuove avventure.

Sempre che non lo abbia già deciso in gran segreto, con diverse Bugatti, Ferrari e Maserati caricate su un camion e trasportate in gran segreto nella notte... Cliccate qui per vedere il video originale.