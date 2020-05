Supercar BMW elettrificata: a che punto siamo con lo sviluppo?

Nel corso del 2019 BMW ha pigiato a fondo sul pedale dell'innovazione, sia per quanto riguarda il design che per quanto concerne l'elettrificazione. Ne è un chiaro esempio la BMW Vision M NEXT, un interessantissimo concept che univa guida autonoma, design interno ed esterno futuristico, connettività, propulsione elettrica e prestazioni da supercar.

In pratica sarebbe servita da trampolino di lancio per la sostituzione della fantastica BMW i8, che quando arrivò sul mercato portava con sé un certo quantitativo di innovazione. Purtroppo però, stando a quanto riportato sul BMW Blog, che fa riferimento a fonti anonime, il produttore automobilistico tedesco avrebbe abbandonato il progetto sulla sportiva elettrica proprietaria per numerose ragioni, ma al momento ribadiamo non ci sia nulla di ufficiale.

Certo un progetto simile sarebbe davvero rischioso dal punto di vista degli ingenti investimenti necessari, difatti soprattutto in questo periodo di restringimento del mercato, le case automobilistiche si stanno concentrando sui prodotti con rischio minore, riducendo la propria gamma alle vetture più essenziali. Secondo i rumors la M NEXT si sarebbe scontrata con enormi costi di sviluppo e produzione ed efficienza non eccellente in rapporto ai volumi. Insomma, nel caso la vettura non dovesse vendere quanto preventivato, il contraccolpo si potrebbe rivelare fatale. La riduzione dei volumi imposta dalla pandemia di Coronavirus non aiuta di certo in questo senso, e rientrare nei costi quando la domanda è quasi azzerata è praticamente impossibile.

E' possibile invece che BMW abbia deciso di reindirizzare gli investimenti sulla gamma già esistente, magari amplificando l'offerta per quanto concerne le varianti ibride ed elettriche dei modelli attualmente sul mercato. Non è da escludere poi una semplice messa in pausa del progetto, che sarà magari scongelato quando la situazione globale sarà visibilmente migliorata, ma siamo solo alle ipotesi purtroppo.

Di sicuro nel frattempo c'è solo la BMW M440i xDrive, che è stata appena mostrata in via ufficiale dalla casa bavarese. Infine non sembra mancare molto al lancio del SUV elettrico BMW iX3, che arriva con spavalderia su Instagram tramite foto molto interessanti: che sia la versione finale?