Supercar Blondie ci fa salire a bordo della BMW più costosa in assoluto

Supercar Blondie, famosissima YouTuber appassionata di motori, ci mostra da vicino quella che è la BMW più costosa della storia del brand: la M8 First Edition. Si tratta di un modello estremamente esclusivo, visti i soli 400 esemplari prodotti.

Ognuno di essi costerà circa 200.000 dollari e verrà consegnato nella verniciatura Aurora Diamond Green Metallic, un colore ispirato all'aspetto dell'aurora boreale, mentre i finestrini sono avvolti da una striscia metallica in Gold Bronze, la stessa tonalità adottata per adornare i cerchi.

Supercar Blondie ci spiega che questa edizione speciale è basata sulla versione Gran Coupé, che rispetto alla normale Coupé guadagna circa 20 centimetri in lunghezza e non solo, perché andando a collocarsi al di sopra della M8 Gran Coupé Competition, ha a disposizione tante piccole migliorie aggiuntive. La vettura che ammiriamo nel video però è ancora più esclusiva, infatti non è una "semplice" First Edition, ma una First Edition 8 OF 8. Come suggerisce la nomenclatura ne verranno prodotte soltanto otto, e ognuna di esse recherà delle incisioni sulla portiera e sotto il badge posteriore, oltre alle cuciture apportate ai tappetini e ai poggiatesta.

Sotto al cofano troviamo un possente V8 bi-turbo da 4,4 litri e capace di sprigionare 625 cavalli di potenza. Per ascoltarne il sound e conoscere maggiori dettagli vi lasciamo alla visione del contenuto e, nel caso l'aveste trovato interessante, vi rimandiamo ad un'altra presentazione della nota influencer riguardante la straordinaria Bugatti Centodieci.