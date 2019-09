Supercar Blondie ci presenta l'auto del futuro by Rolls-Royce

Ognuno di noi ha in mente il futuro dell'automobile. Chi pensa che le nostre vetture saranno in grado di volare, chi invece vede nella guida autonoma e sostenibile l'unica via percorribile, mentre per altri la mobilità sarà limitata al trasporto pubblico.

Quello che ha in mente Rolls-Royce è sicuramente una proposta affascinante, che abbraccia allo stesso tempo le ultime due ipotesi descritte. Lo fa tramite la Vision 130EX, un prototipo della mobilità del 2035 nella mente della casa automobilistica inglese.

Le parole chiave sono accessibilità, automazione e comodità. Il primo sostantivo è realizzato tramite l'apertura dell'auto, la quale avviene in modo totalmente automatico tramite la dischiusura del tetto, e consentirà di salire a bordo semplicemente camminando, senza l'obbligo di doversi abbassare e stringersi per entrare.

il secondo invece è rappresentato dalla guida totalmente autonoma. Il volante è completamente assente, al suo posto è situato uno sfarzoso orologio analogico, le cui lancette sono letteralmente un led bianco per le ore e una tacca dorata per i minuti.

Infine la comodità invece è garantita, oltre dalla facilità di accesso, anche dalla qualità della seduta, completamente rivestita di seta. Il pavimento è invece ricoperto di soffice e calda lana, mentre le pareti dell'abitacolo sono fatte quasi interamente di legno striato. Ma il lusso non finisce qui, perché Rolls-Royce ha pensato ad un sistema molto intelligente per stipare il proprio bagaglio, il quale ci verrà consegnato dall'auto stessa in caso di necessità tramite un carrello elettrico. Inoltre a provvedere a tutte le nostre richieste ci penserà l'assistente vocale Elena.

Rolls-Royce non è stata l'unica società a proporre la propria idea di 2035, lo ha fatto anche Bentley tramite la EXP 100 GT, la quale pare anch'essa uscita da un film di fantascienza. Per concludere, se il video è stato di vostro gradimento, vi rimandiamo a quest'altra ripresa di Supercar Blondie, intenta a mostrarci la nuovissima Bugatti Centodieci.