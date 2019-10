Supercar Blondie ci porta dentro una rarissima Maserati MC12 da 3,5 milioni di euro

La Maserati MC12 è una vettura unica, prodotta in soli 50 esemplari, la quantità minima richiesta per la partecipazione al Campionato FIA GT. Quella che vediamo oggi è proprio una di quelle, ma particolarmente modificata.

Infatti abbiamo davanti ai nostri una delle dodici MC12 modificate in modo da essere omologate per la strada. Se una MC12 standard valeva 600.000 euro quando è stata prodotta, tra il 2004 e il 2005, un esemplare di questi vale oggi 3,5 milioni di euro, un prezzo veramente assurdo per un bolide che lo è altrettanto.

Stiamo parlando di una macchina la quale monta il motore Ferrari F140, un V12 derivato dalla mitica Ferrari Enzo. Si tratta di un propulsore con angolo da 65°, dalla dimensione di 6,0 litri e dalla potenza di 630 cavalli, i quali la rendevano una delle auto più prestanti mai prodotte all'epoca.

L'esemplare del video è stato reso "road legal" grazie anche all'aggiunta di una chiave per l'accensione, posizionata in basso a sinistra rispetto volante. Accensione tra l'altro piuttosto complicata dato che, oltre a girare la chiave, è necessario ruotare una manopola col badge Maserati di 90 gradi, spingere in alto una levetta d'accensione coperta da una protezione, attendere l'avvio del sistema elettronico e poi spingere il pulsante "START". Alla fine del processo è subito possibile udire il feroce e rumorosissimo "canto" del motore, il quale è stato poi spinto ad alta velocità dalla nota YouTuber.

Prima di lasciarvi alla visione del video vi diamo un paio di notizie su Maserati. La prima è che la casa italiana, grazie agli enormi investimenti di FCA, rinnoverà totalmente la gamma portando sul mercato tre nuovi modelli completamente elettrici. E, per concludere, sarà il primo brand FCA a proporre una vettura a guida autonoma.