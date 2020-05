Supercar Blondie ci porta a bordo dell'incredibile Koenigsegg Gemera: il video

A Koenigsegg, nota casa svedese di hypercars, piace giocare coi limiti imposti dalla fisica. Attraverso i suoi prodotti ha spesso introdotto grandi innovazioni, o "semplicemente" immesso sul mercato delle vetture con performance e specifiche straordinarie.

Non fa affatto eccezione la nuovissima Koenigsegg Gemera, definita dalla casa come "Mega-GT", e cioè una Gran Turismo estrema ma al contempo accogliente. I posti nell'abitacolo sono quattro con una disposizione 2+2 e i comfort di altissimo livello: ad accoglierci troviamo sedili avvolgenti, portabicchieri per temperature calde o fredde, caricatori wireless per smartphome, telecamere per la visione posteriore al posto dei classici specchietti e persino una telecamera lievitante a 360 gradi simile alla Morte Nera.

Passando alle caratteristiche tecniche, troviamo a muoverla dei motori elettrici in grado di erogare 1.100 cavalli, abbinati a un propulsore termico tecnologicamente avanzatissimo, il quale garantisce 600 cavalli di potenza tramite un piccolo 3 cilindri bi-turbo da 2,0 litri. Se la matematica non è un'opinione, l'output complessivo è di 1.700 cavalli. L'autonomia poi è certamente rassicurante, perché si possono raggiungere i 1.000 chilometri per singola carica.

Come potete notare dal video in fondo alla pagina, a cura di Supercar Blondie, anche esteticamente la vettura non fa che impressionare. Particolare la possibilità di vedere il piccolo motore dal vetro posteriore: ci si aspetterebbe una meccanica di dimensioni enormi in una supercar, ma in realtà è davvero piccolo. Esotici infine i due scarichi, che sono stati disposti in una posizione davvero inusuale. Insomma la Gemera è stata progettata appositamente per sorprendere, e chiederà ai fortunati consumatori all'incirca 2 milioni di euro per ogni esemplare.