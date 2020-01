Supercar Blondie ci mostra da vicino la Mercedes che si muove di lato: il video

Supercar Blondie è ormai conosciutissima nel mondo automobilistico. Tramite il suo canale YouTube ci mostra spesso concept assurdi, supercar bizzarre, hypercar elettriche e ogni altro estremo proveniente dal campo dell'automotive.

Quest'oggi ci parla dell'appena presentata Mercedes-Benz Vision AVTR Concept della quale vi avevamo parlato pochi giorni fa. Si tratta di una vettura completamente elettrica, mossa da un propulsore in grado di erogare di 470 cavalli. La sua autonomia si attesta sui 700 chilometri per singola carica, garantiti da una futuristica batteria al grafene con una capacità di 110 kWh.

Il focus dello sviluppo è stato fin da subito quello di concentrarsi sul portare alla luce l'immaginario del film Avatar di James Cameron, per poi metterlo in strada in un modo che è una via di mezzo tra astrazione e concretezza. Per avviare la vettura basta poggiare la mano sulla console centrale, che leggerà il vostro battito e darà l'impulso d'accensione.

Decisamente fuori dagli schemi i 33 flap multi-funzionali presenti sulla parte posteriore del tetto, i quali si muovono in modo sincronizzato ed armonioso rendendo una particolare sensazione e migliorando la qualità aerodinamica. Quello che però spicca maggiormente è la possibilità della Vision AVTR di muoversi anche di lato grazie alla rotazione simultanea delle ruote, proprio come farebbe un granchio.

Per chiudere vi rimandiamo ad un altro video dell'appassionata di auto, la quale ha stilato una lista delle 10 Concept Car più pazze del 2019.