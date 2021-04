Al via il Superbonus Fiat e Lancia: fino a 7.000 euro di sconti per tutto aprile

È probabilmente il momento migliore per acquistare una nuova Fiat o una Lancia: Stellantis ha infatti lanciato il Superbonus che sarà valido fino al 30 aprile.

Scaricando il coupon relativo all’iniziativa Superbonus, e usufruendo del finanziamento dedicato di FCA Bank, sarà possibile acquistare auto in pronta consegna con “condizioni straordinarie”. Le auto sono da immatricolare entro la fine di aprile, con listini bloccati per tutto il mese in corso. Ma facciamo qualche esempio pratico: in casa Fiat i vantaggi arrivano a 7.000 euro, anche senza usato da rottamare, con coupon specifici per ogni modello.

Fiat Panda e Fiat 500 godono di 4.000 euro di vantaggi, su Fiat Tipo arriviamo a 4.700 euro, 500L invece beneficia di 6.500 euro di Superbonus. Sempre nella famiglia 500 abbiamo 500X con 6.000 euro di sconti, su 500X Sport invece, una versione caratterizzata da stile e dinamismo, e 500X Cross, adatta anche a circuiti più avventurosi, si arriva a ben 7.000 euro di vantaggi. Su Lancia Ypsilon in pronta consegna invece il Superbonus è di 4.000 euro sull’allestimento Silver, 4.500 euro sull’allestimento Gold. A tal proposito vi ricordiamo che dallo scorso mese di febbraio è possibile acquistare la nuova Lancia Ypsilon 2021, con diverse novità sia esterne che interne.