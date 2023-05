Superbollo via? Ecco quanto si può risparmiare: per una Golf R 100 euro al mese

Dopo 11 anni il Superbollo potrebbe finalmente dire addio. Si tratta di una tassa, anzi di una sovrattassa visto che va pagata oltre al classico bollo, che è stata introdotta dal governo Monti nel 2011, con l'obiettivo di incassare un po' di soldi da coloro che acquistano vetture sportive con una determinata potenza.

Nel dettaglio il Superbollo si paga per auto che abbiano almeno una potenza fiscale superiore ai 185 kW, e come detto sopra, va ad aggiungersi al bollo che normalmente si paga per le auto standard.

Forse non tutti sanno che rappresenta un'ingente spesa annuale e nel contempo anche un deterrente per gli automobilisti che intendono acquistare delle vetture potenti e performanti. Basti pensare ad un classico esempio come l'Audi RS6, vettura che piace parecchio ad esempio a calciatori ma anche imprenditori e influencer, e che comporta una tassa decisamente elevata.

Secondo le stime si parla di un introito da circa 110 milioni di euro annui per le casse pubbliche, che potrebbero sembrare soldi importanti ma che in un bilancio statale pesano davvero poco. Ecco perchè l'Erario sta ragionando sul da farsi, ma la sensazione è che si possa guadagnare di più togliendo il Superbollo e innescando così una reazione contraria positiva, ovvero, la diffusione di maggiori auto “prestanti” sulle nostre strade.

Ciò sarebbe prima di tutto una piacevole situazione per i nostri sensi visivi e uditivi, secondariamente, lo Stato incasserebbe un sacco di soldi in più dall'IVA applicata appunto all'acquisto di questi bolidi, con l'intera economia che ne gioverebbe.

Ma quanto costa il Superbollo agli italiani? La pagina Instagram Macchina Gialla ha pubblicato alcuni esempi concreti, a cominciare dalla Hyundai i30 N, piccola hatchback cattivissima che ha una potenza di 280 cavalli, e che permetterebbe ad un eventuale proprietario di risparmiare 460 euro in totale.

Per una Golf R da 333 cavalli, invece, il Superbollo vale 1.200 euro, esattamente 100 euro al mese. Si sale a 2.500 euro annui per la Mercedes A45S da 421 cavalli, mentre chi vuole acquistare una BMW M2 deve mettere in preventivo un Superbollo da 3.060 euro.

Per la sopracitata Audi RS6, vettura da 600 cavalli, la tassa arriva addirittura a 5.120 euro, per un risparmio da 427 cavalli. Infine gli ultimi due esempi, la Ferrari Roma con una spesa da 5.420 euro annui e la Lamborghini Urus, per cui si arriva a spendere 5.860 euro annui. In attesa che il tutto venga ufficializzato, sapete quando si pagano bollo e superbollo?