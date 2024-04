Il Superbollo non si cancella, mancano le risorse per l'addio

Sono ormai diversi anni che, fra proclami e promesse al vento, gli appassionati di auto sperano in una cancellazione del Superbollo, odiata tassa che penalizza i modelli con più kW. L’attuale Governo Meloni sembrava vicino a un accordo per l’addio, ora però è tutto rinviato a data da destinarsi.

È ormai dal 2011 che il Superbollo taglia le gambe agli appassionati di auto sportive, o comunque più potenti della media. Un “obolo” alquanto odiato che tiene a freno anche una parte di mercato di alto livello, il che significa anche meno gettito IVA per lo Stato (per non parlare di chi acquista macchinoni in Svizzera appositamente per aggirare la tassa), ma non siamo qui per rimpolpare la polemica. Torniamo a parlare del Superbollo perché il Governo ha fatto sapere che al momento non ci sono risorse per la sua cancellazione. Maurizio Leo, viceministro dell’Economia e delle Finanze, ha da poco dichiarato: “Al momento nulla avviene per il Superbollo: fa parte della delega fiscale, ma verrà realizzato solo nel momento in cui si troveranno le risorse”.

La voglia di annullare la tassa ci sarebbe pure, sulla carta però mancherebbero le risorse necessarie. Ricordiamo che attualmente al di sopra dei 185 kW/250 CV di potenza si pagano 20 euro per ogni kW aggiuntivo (c’è chi con una Tesla ha spese inferiori al bollo della Giulia Quadrifoglio). All’epoca del debutto, il Superbollo aveva il compito di tassare in modo extra chi acquistava supercar e auto di lusso, con il tempo però al di sopra della potenza consentita sono arrivati anche parecchi modelli di auto del tutto “normali”, soprattutto dopo l’avvento dei SUV.

Esistono tuttavia delle eccezioni, ad esempio chi è esentato dal bollo non deve corrispondere il Superbollo. Inoltre la quota diminuisce con il passare del tempo: dopo 5 anni di possesso si pagano 12 euro per ogni kW oltre soglia, 6 euro dopo 10 anni e 3 euro dopo 15 anni. Dopo 20 anni il Superbollo decade. Per tutti gli altri, ci sarà ancora da attendere, nel frattempo però le auto sportive stanno sparendo dai listini a causa delle regolamentazioni ambientali sempre più stringenti. Per molti petrolhead sono tempi davvero bui... Nel frattempo si pensa già a come farà lo Stato a recuperare i soldi del bollo con la diffusione delle auto elettriche.

Su AREXONS PASTA ABRASIVA 150 ml Pasta abrasiva elimina graffi per è uno dei più venduti di oggi.