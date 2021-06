Le supercar e le hypercar viste al MIMO 2021: dalla Bugatti Bolide alla Pambuffetti PJ-01

Da oggi 10 giugno il centro di Milano è pieno di automobili di ultimissima generazione, grazie a una nuova edizione gratuita e all'aperto del Milano Monza Motor Show. Ecco quali supercar e hypercar abbiamo visto sinora.

Iniziando la passeggiata da Piazza Duomo, dalla pedana numero 1, trovate subito le incredibili vetture Bugatti, che al MIMO 2021 ha portato una Bolide, una Chiron Sport e una Chiron Pure Sport. Lamborghini da par suo ha portato una Sian e una Huracàn STO, McLaren è invece arrivata con una Artura.

Riflettori puntati anche sulla particolare Pambuffetti PJ-01, un bolide tutto italiano dotato di un possente motore V10 da 5,2 litri, capace di erogare ben 820 cavalli di potenza a 8.500 giri/minuto e 800 Nm di coppia, che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. La sfilata continua con una Alfa Romeo GTAm, una Ferrari Portofino M, una Pagani Imola affiancata da una Huayra R, oltre a una speciale Nissan GT R 50 by Italdesign che trovate lungo Via dei Mercanti.

Lungo la stessa strada potete ammirare una Dallara Stradale, per chiudere (per ora almeno) con una folle Chevrolet Vega del 1970 Babayaga Edition, che mettiamo in questa lista come “bonus”.