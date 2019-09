Sorpassa a destra una Tesla Model 3 e poi colpisce tre auto: il video

Sulle autostrade americane ed europee purtroppo si ha spesso a che fare con automobilisti senza criterio intenti a fare "i fenomeni" con manovre avventate, come dimostra un nuovo video in arrivo dalle telecamere di una Tesla Model 3.

Nelle immagini, postate sul web da TeslaCam, si vede chiaramente una Dodge Durango sfrecciare pericolosamente sulla corsia destra di una grande freeway, sorpassando la Tesla Model 3 che ha girato le immagini a pochi centimetri di distanza. Una manovra assolutamente vietata, il sorpasso a destra, su qualsiasi strada, che a quelle velocità poi diventa un vero e proprio azzardo da roulette russa.

Infatti pochi secondi la manovra è arrivato il disastro: la Dodge ha cercato successivamente di passare fra due auto e le ha colpite entrambi, rimbalzando poi su una terza vettura. Un'azione che meriterebbe il taglio in due della patente una volta per tutte, anche perché ha messo in pericolo delle vite umane.

Un video che andrebbe mostrato nelle scuole guida per far vedere ai ragazzi che stanno prendendo la licenza cosa non bisogna assolutamente fare su un'autostrada. Fortunatamente sembra che nessuno si sia ferito in modo importante, speriamo solo che il conducente della Dodge Durango abbia imparato la lezione - se mai un giorno le autorità gli concederanno di guidare ancora.