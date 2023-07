Torino, supera coda su corsia di emergenza: polizia lo ferma all'istante. Video virale

Un nuovo furbetto torna a popolare le nostre pagine, precisamente un automobilista di Torino. Dopo l'italiano indisciplinato in Svizzera, che ha parcheggiato il Range Rover ad una colonnina di ricarica, oggi tocca ad un guidatore che ha provato a superare la coda sulla corsia di emergenza.

Come potete notare dal video che trovate qui sotto, divenuto in breve tempo virale, si nota una coda sulla tangenziale torinese, scenario confermato dalla presenza dell'inceneritore dei rifiuti in fondo a destra.

Ad un certo punto arriva un automobilista alla guida di una Renault di colore nero, che sulla corsia di emergenza, incurante del codice della strada, prova a superare velocemente la colonna.

Peccato però che in coda vi sia anche una macchina della polizia, che una volta notato l'automobilista furbetto, ha acceso i lampeggianti mettendosi subito dietro la stessa Renault. Quest'ultima si è poi fermata e le telecamere hanno inquadrato l'agente di polizia che è sceso dall'auto per andare poi a parlare con il guidatore.

Non sappiamo come sia andata a finire, se l'indisciplinato abbia ricevuto una multa o solo una redarguita verbale, fatto sta che il filmato è divenuto virale nel giro di breve tempo. A pubblicarlo per primo è stato l'utente Yassine Blanco attraverso la propria pagina TikTok, e il video sarebbe stato girato di preciso non distante da Gerbido, nel torinese, dove appunto sorge l'inceneritore di cui sopra, fra gli svincoli del Dosso e del Sito.

Ad oggi il filmato ha superato quota 607mila visualizzazioni, con migliaia di like e di commenti, fra cui la scritta eloquente dello stesso utente “Ci godo”, contento che il furbetto sia stato fermato dalla polizia.

Gli utenti che hanno visto il video hanno invece commentato: “si sentiva superiore e più furbo degli altri”, e ancora: “E se ne vaaaaaa e la patente se ne vaaaaaa...”, ma anche: “Il sogno di una vita”.

Un altro fa notare: “Uguale è successo a me vicino a quel posto me ne sono pentito amaramente dopo, mai più”. E ancora: “Grazie infinite, mi hai tolto un peso.. Credevo non fosse possibile”, mentre uno invece scrive: “Ma che poi tutta la fila di sinistra era libera, io non capisco”.

Di recente vi avevamo raccontato di un altro furbetto connazionale, un tentativo maldestro di modificare la targa per entrare nella ZTL di Verona.