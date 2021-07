Supera ampiamente i limiti di velocità su di una BMW: 'pensavo fosse una pista'

Quando le persone vengono fermate dalla polizia per eccesso di velocità scattano le scuse più fantasiose. Il proprietario di una BMW Serie 3, pizzicato a quasi il doppio della velocità consentita, ha dichiarato che pensava di essere in un circuito. In realtà quanto ha detto è una mezza verità.

L'accaduto è andato in scena al Mount Panorama Circuit, tracciato che ospita eventi come la Bathrust 1000 e la 12 Ore di Bathrust. Se avete visto qualche gara di Supercars australiane o se avete visitato il circuito virtualmente - magari su Gran Turismo Sport o Forza Motorsport 7 - forse vi è sfuggito un dettaglio: si tratta di un circuito cittadino temporaneo. Ciò significa che quando le sue curve tortuose sono aperte al traffico vige un limite di velocità di 60 km/h.

Durante il fine settimana appena concluso la polizia di Bathurst, a bordo della nuova BMW Serie 5, ha rilevato una velocità di 119 km/h da parte di una BMW 320i. La pattuglia ha immediatamente fermato la vettura e il guidatore si è giustificato così: “Pensavo fosse una pista”.

La polizia non se l'è bevuta, considerando i 2.560 dollari australiani di multa, 1.624 euro al cambio attuale. Il proprietario della 320i ha inoltre visto sei punti decurtati dalla patente, sei mesi di sospensione della stessa e tre mesi di sequestro per le targhe del veicolo.

Attenzione ad andare forte quando pensate di essere su di un circuito, magari lo è solo temporaneamente. Restando in tema BMW vi segnaliamo questa curiosa 1602 alimentata da un propulsore elettrico, il restomod fa miracoli.