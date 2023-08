Il super SUV Toyota Century sta per arrivare: sarà una 'Rolls-Royce economica'?

A giugno, Toyota aveva annunciato lo sviluppo di un lussuoso veicolo autonomo, suscitando speculazioni su un possibile SUV Toyota Century da affiancare alla famosa berlina giapponese. Questa speculazione è stata ora confermata, poiché l'azienda ha diffuso un teaser che mostra le caratteristiche di questo veicolo.

L'immagine teaser, rilasciata qualche giorno fa, presenta un veicolo di grandi dimensioni e altezza con verniciatura nera. Le luci posteriori richiamano la firma luminosa della berlina Century e l'immagine include una mano con un guanto che raggiunge la maniglia della porta, suggerendo la presenza di un autista.

Sebbene non siamo in possesso di ulteriori informazioni, Toyota ha annunciato che presenterà ufficialmente il nuovo veicolo il 6 settembre attraverso il proprio canale YouTube.

Si è ipotizzato che questo nuovo SUV possa essere una sorta di versione più accessibile del Rolls-Royce Cullinan, ma le informazioni attuali non sono sufficienti per confermare questa teoria. Tuttavia, ci sono voci secondo cui il SUV Century sarà basato sulla piattaforma Toyota Grand Highlander, progettata per offrire uno spazio interno simile a quello di un jet esecutivo. È probabile che il veicolo utilizzi una delle recenti trasmissioni elettrificate di Toyota, suggerendo che un motore V8 o V12 sia poco probabile.

La Century è stata da tempo la scelta prediletta della nobiltà giapponese, dei dirigenti di alto livello e persino della criminalità organizzata. Pertanto, l'espansione della linea Toyota con un SUV di lusso rappresenta un passo significativo e riflette l'evoluzione dei tempi. Nonostante qualche difficoltà, vi abbiamo raccomandato di non sottovalutare troppo Toyota, poichè è il brand che meglio conosce i mutamenti dei mercati.

Qualche giorno fa Toyota è stata costretta a sospendere la produzione in tutto il Giappone per motivi tutt'ora sconosciuti, si è sospettato addirittura che dietro potesse esserci l'ingerenza del governo cinese.