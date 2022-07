La super Subaru GL di Trevis Pastrana a un soffio dal record di Goodwood

Prima dell’iconica Impreza c’era la Subaru Leone, conosciuta negli Stati Uniti come GL e amata dagli americani soprattutto in versione station wagon: una vettura familiare robusta, semplice ed economica. La versione preparata da Hoonigan, invece, si può semplicemente definire un mostro a quattro ruote.

La Subaru GL “Family Huckster” è a tutti gli effetti una vecchia Subaru GL del 1983, ma è stata smontata, alleggerita, allargata e stravolta per dare al pilota di rally Travis Pastrana un mezzo con cui stabilire il record nella salita del Goodwood Festival of Speed.

Della GL originale è rimasto poco: la carrozzeria è in fibra di carbonio, mentre il telaio è di tipo tubolare space frame. Le sospensioni provengono da quelle delle auto WRC, mentre il differenziale è preso in prestito - seppur modificato - dalla WRX STI con cui Pastrana ha distrutto il record del Mount Washington.

Anche il motore boxer a quattro cilindri deriva dalla WRX STI, i suoi 874 CV sono scaricati a terra, sulle quattro ruote, da una trasmissione sequenziale a sei rapporti. Per rendere la “Family Huckster” mansueta alle alte velocità è stato realizzato un lavoro certosino sull’aerodinamica; i curiosi portapacchi non sono soltanto una simpatica trovata ma aiutano ad incanalare l’aria verso il radiatore montato sul retro, tramite una grossa presa NACA. In una tranquilla station wagon familiare non può mancare l’aerodinamica attiva: questa GL ha quattro flap che si attivano in caso di frenata e uno spoiler posteriore che si estende quando la vettura sfreccia ad alta velocità.

Travis Pastrana e la Subaru GL “Family Huckster” hanno partecipato a Goodwood con la speranza di battere il record di sempre. Il cronometro si è fermato a 46 secondi e 20 centesimi: la GL ha sfiorato l’impresa, ottenendo il quarto tempo di sempre. Nelle stesse giornate il nuovo primato è stato conquistato dalla McMurtry Speirling, con un tempo di 39,08 secondi! (immagine copertina 19Bozzy92)