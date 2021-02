Super Soco TC Wanderer: il teaser della moto elettrica economica con 198 km di range

Super Soco è di certo uno dei brand da tenere maggiormente d’occhio per quanto riguarda le nuove moto elettriche - e in arrivo c’è la nuova TC Wanderer, dall’aspetto vagamente retrò.

Se i prodotti mostrati fino a oggi dalla società sono risultati alquanto “freddi”, pensiamo ad esempio all’ottima Super Soco TCmax simil 125cc, con la TC Wanderer il brand vuole certamente andare a toccare corde diverse, stuzzicare per alcuni versi i café racer e motociclisti più vintage. Purtroppo la moto non è stata svelata nella sua interezza, sul web è arrivato soltanto un video teaser che mostra alcuni dettagli della TC Wanderer.

Possiamo ammirare ad esempio la sella vintage pronta a ospitare due persone, il potente faro LED circolare montato all’anteriore, il quadro strumenti “ibrido”, con tachimetro analogico e una piccola finestra digitale per avere sott’occhio tutti gli aspetti principali del veicolo - come la quantità di energia rimasta e la modalità di guida.

A proposito di energia: si vede chiaramente come il display indichi 198 km residui con il 100% di batteria, sarà probabilmente questa l’autonomia massima della Wanderer - un bel salto in avanti rispetto alle attuali TC, di circa un +50%. Non sappiamo invece quale velocità riuscirà a raggiungere: potrebbe essere limitata a 45 km/h oppure a 90 km/h, anche la soglia dei 75 km/h però è abbastanza quotata. Per quanto riguarda il prezzo, in Europa dovrebbe costare poco più di 3.000 euro.



