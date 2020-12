Super Soco pronta a lanciare la sua prima moto elettrica Full Size: le prime immagini

Se nel corso di questo 2020 vi siete guardati intorno alla ricerca di una moto elettrica, quasi certamente vi sarete imbattuti nel marchio Super Soco. A oggi l’azienda cinese offre già quattro diversi modelli a batteria, dal semplice scooter alla moto simil 125, ora è tempo della sua prima moto elettrica “full size”.

Se i Super Soco TS e TC sono moto naked simil 50cc, e il TC Max è un simil 125 cc con motore da 5 kW e una velocità massima di 100 km/h, ciò che sta per arrivare adesso - nel 2021 - è una moto “seria”, sportiva, come si può evincere dalle immagini teaser rilasciate dall’azienda.

Ciò che si vede in maniera chiara sono i due - particolarmente aggressivi - fari anteriori, non si percepisce invece nulla sul corpo del veicolo, dunque ancora non sappiamo se sarà naked, carenata oppure entrambe le cose - nel senso che magari sarà proposta in due varianti.

Di certo, fra le novità che ci aspettiamo di vedere c’è sicuramente una modalità di ricarica di Livello 2, più veloce rispetto alla precedente di Livello 1 - che rende l’acquisto del TC Max di sicuro più difficoltoso, visto che con la ricarica lenta è più complicato ricaricare la moto nel corso di una gita fuori porta. Con questo nuovo modello Super Soco potrebbe sfondare il muro degli 11 kW (presentando una moto da guidare con patente A/A2) e strizzare l’occhio ai motociclisti duri e puri.