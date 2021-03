Super Soco lancia lo scooter elettrico CUmini per i più giovani

Il mondo delle moto e degli scooter elettrici ha creato tantissimo spazio per nuove realtà commerciali e startup, fra cui Super Soco. L’azienda è diventata famosa in Italia per via della moto simil 125 cc TC Max e dello scooter urbano CPx, ora invece è arrivato il momento di salutare il nuovo CUmini.

Se il CPx era (ed è) un comodo scooterone elettrico adatto anche a due persone, il CUmini è un piccolissimo scooter adatto a una sola persona, compatto e leggero, che non offre prestazioni propriamente “da urlo”. A spingerlo infatti c’è un motore da appena 0,6 kW e la sua potenza non raggiunge neanche un CV pieno, 0,8 HP. Sembra quasi la scheda tecnica di una bici elettrica da sterrato, non a caso la sua velocità massima è di appena 30 km/h, mentre l’autonomia dichiarata dall’azienda è di circa 60 km con una singola carica - possibile grazie a una batteria da 0,96 kWh dal peso di 7,2 kg, che impiega 7 ore a caricarsi dallo 0 al 100%.

A LED le luci di bordo, dal fanale anteriore alle frecce direzionali, abbiamo poi un comodo schermo LCD e ruote da 12 pollici. Quattro le colorazioni previste da listino: Rosso, Nero, Grigio e Bianco. Non sappiamo però a quale prezzo possa essere venduto in Europa, vista la scheda tecnica non dobbiamo aspettarci cifre troppo alte, anzi, Super Soco è famosa anche per via dei suoi prezzi super accessibili. Non resta che attendere fiduciosi - del resto stiamo facendo lo stesso per l’interessante Super Soco TC Wanderer, una moto elettrica “full size”.