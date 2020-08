Super Soco CPx: lo scooter elettrico con 140 km di autonomia arriva in Italia - Aggiornata

Se seguite le nostre pagine, e in particolare gli articoli dedicati alle due ruote, conoscete già il nome Super Soco. La Super Soco TCmax ad esempio figura nella nostra lista delle 5 moto elettriche da comprare sotto i 9.000 euro, oggi però vogliamo parlarvi del nuovo Super Soco CPx.

Si tratta di un nuovo scooter 125cc equivalente, che si può già acquistare online in Italia. Già visto di sfuggita a EICMA 2019, il Super Soco CPx è dunque ora pronto a finire in strada, ma di quali caratteristiche può fregiarsi? È uno scooter 100% elettrico che monta un motore da 4 kW con trazione posteriore, la cui velocità massima è di 90 km/h, più che sufficiente per un uso cittadino avanzato.

Molto interessante l'autonomia: il Super Soco CPx può ospitare fino a due batterie da 2,7 kWh, per un totale di 5,4 kWh, capaci di garantire fino a 140 km di range - mantenendo una velocità media di 45 km/h in ambito urbano. Davvero niente male dunque, ma passiamo al prezzo: in Italia per ora è disponibile solo la variante a doppia batteria, proposta all'interessante prezzo di 4.590 euro (4.813 euro totale con le spese accessorie), compatibile con il finanziamento Findomestic con soli 400 euro di anticipo. È ancora tanto per un "125cc" cittadino 100% elettrico? Ovviamente non dimentichiamo l'Ecobonus 2020 per moto e scooter elettrici, valido fino al 31 dicembre 2020.