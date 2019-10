Super Monarch, una e-bike davvero 'super' con doppio motore

In Europa abbiamo regole stringenti in merito alle e-bike, che per essere tali (e non motocicli) non devono superare i 25 km/h. Negli USA invece è tutto diverso e i produttori tendono a fare e-bike sempre più potenti. Oggi vi parliamo della Super Monarch.

Chiamarla "Super" non sembra affatto sbagliato viste le caratteristiche: oltre al motore principale da ben 500W ne troviamo anche uno extra identico (esiste però anche una variante da 2x350W), la sua velocità standard raggiunge i 32 km/h, può essere però sbloccata per raggiungere i 48 km/h. Due le batterie a bordo, una prima da 672 Wh, una seconda da 840 Wh, per un totale di 1,512 Wh, utili a percorrere dai 51 ai 93 km con trazione AWD (possibile grazie al doppio motore).

Accumulatori molto capienti che con il charger da 2A incluso (raccomandato per salvaguardare il ciclo vitale) si ricaricano in circa 8 ore. Il peso totale del veicolo è di 41,7 kg, dunque ben più pesante del Fantic ISSIMO che abbiamo guidato fra le strade di Milano. Abbiamo poi sospensioni sia all'anteriore che al posteriore, con ruote da 28x4 pollici freni idraulici a disco da 203 mm all'anteriore, 180 mm al posteriore.

Fra gli extra troviamo poi uno schermo LCD per tutte le principali informazioni, velocità istantanea inclusa, luci LED, cambio Shimano e molto altro. Ovviamente tutte caratteristiche che si riflettono sul prezzo, che oltreoceano tocca i 2.895 dollari nella variante da 700 W, mentre per la 1.000 W ci vogliono 3.249 dollari.