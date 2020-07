Super Monarch Crown AWD 1500W, l'eBike off-road senza compromessi

In Europa biciclette elettriche e monopattini devono sottostare a rigide regole per essere omologati a circolare in strada, negli USA invece il mercato è un po' più libero, motivo per cui è estremamente divertente vedere modelli dalle caratteristiche esagerate. Oggi parliamo ad esempio della Super Monarch Crown AWD 1500W Hunter Edition (HE II).

L'appellativo "Super" non potrebbe essere più azzeccato, visto che parliamo di una bici elettrica dal doppio motore da 750W e 52V, che erogano in combo 170 Nm di coppia, e dalla trazione integrale. Lo dice la stessa sigla AWD presente nel nome, All-Wheel Drive, significa che le due ruote sono indipendenti e possono tirarvi fuori dai guai in qualsiasi situazione.

La Super Monarch Crown AWD 1500W è infatti pensata soprattutto per l'utilizzo off-road, inoltre la speciale livrea mimetica vi fa capire come il bosco sia il suo habitat naturale. Le parti elettroniche sono certificate IP65, dunque resistono a polvere e schizzi d'acqua, inoltre il doppio motore sprigiona all'occorrenza 2200W di potenza di picco, difficilmente dunque resterete bloccati in qualche anfratto con questo mezzo.

Ovviamente non mancano delle ottime sospensioni e una dotazione tecnica di tutto rispetto, la scheda con le specifiche del resto è parecchio lunga e potete consultarla cliccando sul link in fonte. Chiudiamo però con il prezzo: la Super Monarch Crown AWD 1500W arriverà sul mercato americano la terza settimana di agosto a un prezzo promozionale di 3.995 dollari anziché 4.995 dollari. In alternativa si può anche noleggiare per 95 dollari al mese.