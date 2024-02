Super Bowl 2024, nuovo spot anti-Tesla: 'Auto pericolosa e incompiuta, non compratela'

Dan O'Dowd è tornato allo scoperto in occasione del Super Bowl 2024, pubblicando un nuovo spot contro Tesla. Dopo la pubblicità del 2023 “Minaccia alla sicurezza”, ecco un nuovo commercial con l'obiettivo di minare la credibilità della casa automobilistica di Elon Musk.

“Acquistando Tesla mettete soldi nelle tasche di Elon (Musk e finanziate i suoi pericolosi esperimenti di guida autonoma", ha detto alla CNN un portavoce di Dawn Project, il progetto di Dan O'Dowd che mira a rendere i software più sicuri.

"Tesla ha fallito più e più volte nel risolvere i problemi del suo software di guida autonoma difettoso", ha spiegato domenica O'Dowd in una nota. “Quando acquisti una nuova Tesla stai finanziando e consentendo a Elon Musk di mettere un prodotto pericoloso e incompiuto sulle nostre strade pubbliche… Abbiamo cercato di fare pressione su Tesla ed Elon Musk affinché facessero la cosa giusta e togliessero il loro software difettoso dalle nostre strade. Tuttavia, sembra che l’unica cosa giusta da fare è negare a loro i vostri soldi”.

O'Dowd ha quindi aggiunto: "Due mesi dopo la messa in onda del nostro spot (dell'anno scorso ndr), un bambino è stato investito da una Tesla mentre scendeva da uno scuolabus. È completamente intollerabile. Perché Tesla non dovrebbe disattivare le sue funzionalità di guida autonoma su strade che sa non essere sicure? Tutto questo salverà vite umane e non costerà assolutamente nulla a Tesla”.

Tesla afferma che il suo sistema di guida autonoma è pensato per ridurre il carico di lavoro dell'automobilista, rendendogli la vita più semplice, ma O'Dowd dice di essere in possesso di centinaia di ore di video che mostrano il malfunzionamento delle funzionalità di cui sopra.

La casa americana mette sempre in guardia i suoi automobilisti circa il fatto che la guida autonoma necessita che lo stesso guidatore sia sempre vigile e con le mani pronte sul volante, precisando inoltre che la funzione Full Self-Driving è probabile che non funzioni al meglio nelle "interazioni con pedoni, ciclisti e altri utenti della strada", aggiungendo: “Siate sempre pronti ad agire immediatamente. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare danni, lesioni gravi o morte”.

In ogni caso O'Dowd tira dritto per la sua strada: “Dobbiamo far capire alle persone che stanno acquistando un prodotto che non funziona”. L'azienda di Elon Musk pubblica regolarmente update per il suo sistema di guida autonoma e l'ultimo è stato lanciato lo scorso novembre.