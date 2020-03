Supecar Blondie ci mostra la Bugatti Atlantic, una meraviglia mai messa in vendita

Bugatti è una casa automobilistica francese che ha a disposizione una fucina creativa di livello assoluto. Oltre ai modelli effettivamente sviluppati, prodotti e venduti come Veyron o Chiron (ecco la nuova versione Pur Sport), la compagnia ha ideato tante altre vetture, che però per un motivo o per un altro non sono mai state messe in vendita.

Una delle più interessanti è sicuramente la Bugatti Atlantic, che ci è possibile ammirare grazie a Supercar Blondie, nota YouTuber e grandissima appassionata di motori. Diversamente dalla Chiron la Atlantic sceglie di localizzare il motore in posizione anteriore. Il classico W16 però non potrebbe subire una scelta simile, infatti è presente sotto al cofano un V8 bi-turbo che comunica direttamente con una scatola del cambio posizionata al retrotreno, ma al tempo ci fu anche l'idea di produrne una versione completamente elettrica, mossa da quattro motori disposti su tutte le ruote. Di sicuro sarebbe risultata più economica da produrre rispetto alla costosissima Chiron.

In ogni caso, mentre la propulsione non era ancora certa, il design estetico interno ed esterno è assolutamente Bugatti. La Atlantic omaggia l'iconica Type 57 del 1934, ed è per questo che troviamo una evidentissima linea centrale che taglia in modo longitudinale tutta la carrozzeria. Le caratteristiche che spiccano riguardano però l'apertura a farfalla delle portiere e lo strano portellone del bagagliaio, che si schiude a mo' di conchiglia.

All'interno la Atlantic somiglia parecchio alla Chiron, infatti sia il volante che il quadro degli strumenti sono pressoché identici, così come la colorazione della pelle e delle finiture. Molto interessante però il cruscotto, che si vede tagliato in due da un sistema di infotainment costituito da una striscia verticale che è in pratica un enorme display touchscreen.

Se foste interessanti a prototipi del genere vi reindirizziamo a una nostra recente news, che riporta di numerose idee scartate da Bugatti nel corso degli ultimi anni.