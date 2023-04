Il suono sublime della Porsche? Tutto merito di un dispositivo inventato nel 1860

Il suono delle Porsche è qualcosa di inconfondibile. Sono molti a riconoscere l'arrivo della sportiva di Stoccarda solamente dal rumore del motore, e senza dubbio si tratta di una vera e propria sinfonia per gli amanti delle fuoriserie.

Ma sapete da cosa deriva? Tutto merito, o almeno in parte, di un dispositivo decisamente datato, inventato addirittura nel 1860. Si tratta nel dettaglio dei risonatori, noti anche come 'assorbitori', Helmotz.

In pratica è uno strumento acustico che elimina determinate frequenze sonore e che è stato prodotto dal fisico tedesco Hermann von Helmholz a metà del XIX secolo con l'obiettivo di realizzare un dispositivo in grado di analizzare il suono.

All'epoca era caratterizzato da delle sfere di ottone di varie dimensioni che a contatto con l'aria risuonavano con un determinato suono. Ma cosa c'entra tutto questo con le auto e Porsche, vi starete senza dubbio domandando, e la risposta è semplice: il risonatore Helmotz permette di cancellare il rumore.

Grazie a tale dispositivo prima dell'emissione di un suono se ne utilizza un altro con la stessa frequenza ma con un'ampiezza opposta, di conseguenza quest'ultimo permette di eliminare o comunque attenuare in maniera notevolmente il primo rumore.

Applicando lo strumento ai motori delle auto permette di eliminare alcuni fastidiosi rumori causati dal motore, e il primo ad adottarlo nel settore automotive fu Ernest E Willson, ingegnere della General Motors, nel lontano 1930.

Si tratta di uno strumento che in seguito divenne molto popolare fra i marchi automobilistici, in particolare negli anni '90 con la mitica Mazda MX-5. La particolarità degli ingegneri Porsche, azienda reduce da un record di vendite nel 2022, è stata quella di effettuare un successivo step, utilizzando il risonatore di Helmotz non solo per eliminare i suoni fastidiosi ma anche per migliorare quello emesso dai propri motori.

Questi dispositivi possiamo trovarli oggi ad esempio nella Porsche 911 e nella Carrera 992. Ma sapete qual è la prima auto prodotta da Porsche? Il dibattito è fra due modelli.