Il suono di un motore Ferrari V12 con scarichi custom e senza scarichi: il video

Nel corso della sua storia, Ferrari è diventata un marchio iconico in tutto il mondo non solo per i suoi design, anche per via del suono riconoscibile dei suoi motori V12. Oggi ascoltiamo il rombo di uno di questi propulsori completamente "nudo", senza scarichi.

I mitici propulsori V12 stanno pian piano scomparendo dall'intero mercato, stretti da una parte dalle leggi ambientali e dall'altra dagli alti costi non più sostenibili, con le migliori aziende che stanno virando verso V8 più efficienti e leggeri. Tuttavia il fascino di un V12 resta (e resterà sempre) palpabile, unico, anche per via del suo classico suono aggressivo.

Il canale YouTube Fluid MotorUnion ha pensato di fare un piccolo "esperimento", ovvero di rimuovere gli scarichi e lasciare il propulsore ruggire senza barriere, senza silenziatori. Per la prova, registrata ovviamente in video, è stata scelta una Ferrari FF, sulla quale i ragazzi di Fluid dovevano customizzare proprio l'impianto di scarico. Parliamo di un motore V12 da 6.3 litri, capace di erogare la bellezza di 650 CV. È dunque arrivato il momento di mandare il video in play e dosare a dovere il volume. Quando i V12 saranno del tutto scomparsi dal mercato vi mancherà questo suono, per certi versi, "celestiale"?