Ecco il suono fantastico della nuova Ford Mustang: siete pronti al debutto?

Già sappiamo che il 14 settembre arriverà la Ford Mustang 2024, ma a quanto pare il produttore statunitense vuole soddisfare il pubblico facendo sentire il suono della Mustang stessa mentre scala la marcia, ed è spettacolare! Siete pronti al debutto ufficiale del pony?

Dal filmato pubblicato su Facebook, in realtà una clip audio con dei dettagli visivi aggiuntivi non particolarmente interessanti, si evince che la Ford Mustang 2024 è stata registrata mentre corre in pista: inizialmente sentiamo il motore raggiungere regimi elevati e poi scendere tra le marce, scalando presumibilmente in prossimità di una curva. Si pensa poi che questa Mustang, con il suo poderoso V8, sia un esemplare con cambio automatico; ricordiamo, però, che ci sarà anche l’opzione di cambio manuale.

Da altri teaser precedenti, ricordiamo, avevamo notato poi un nuovo badge GT con la scritta Performance e un accenno al posteriore dello Stampede. Dai rumor, invece, riprendiamo la dotazione di una variante dell’esistente V8 aspirato da 5,0 litri e del V4 turbo da 2,3 litri, con la prima caratterizzata apparentemente da una messa a punto dello scarico per contribuire al suono più aggressivo.

Giusto nella giornata di ieri, invece, altri report hanno parlato della cancellazione della Mustang ibrida.

Considerata la frequenza con cui Ford pubblica piccoli teaser per il piacere dei fan, consigliamo comunque di prendere con le pinze i rumor segnalati in attesa del lancio tra sei giorni.