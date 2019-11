Il suono celestiale dell'Aston Martin Valkyrie V12 sul circuito di Silverstone

La nuova Aston Martin Valkyrie è una hypercar di assoluto pregio, che potrebbe mettere seri bastoni fra le ruote alle potenti Ferrari LaFerrari, alla Porsche 918 Spyder e molte altre. Questo ovviamente grazie alle sue specifiche fuori di testa, che devono giustificare un prezzo di listino di 3,2 milioni di dollari l’unità.

Sotto il suo cofano ruggisce un motore Cosworth V12 aspirato che produce 1.000 CV tondi tondi, 746 kW. A questa potenza va aggiunta quella generata dai propulsori elettrici per un output totale di 1.160 CV, 865 kW, per un’insana coppia di 900 Nm. Nella pratica parliamo dell’auto omologata alla circolazione più veloce del momento, ma tutta questa potenza come “suona” nella realtà?

Ebbene eccovi un video nel quale la potente Aston Martin Valkyrie si diverte a girare sul circuito di Silverstone, finalmente potremmo aggiungere, dopo aver assistito all’annuncio della vettura ben due anni fa. Sviluppata in collaborazione con il team Red Bull Racing di Formula 1, la vettura del filmato veste anche i medesimi colori della squadra da competizione, purtroppo però - anche visto il suo prezzo fuori portata - sarà un’auto destinata a pochissimi appassionati. Aston Martin ne produrrà appena 150 esemplari, con 25 che saranno Valkyrie AMR Pro.