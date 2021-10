Suona il clacson per un dolcetto: lo scherzo di Halloween di un Ford F-150 è virale

Anche quest'anno Halloween si sta avvicinando a grandi falcate e il proprietario di un pick-up Ford F-150 si è già preparato a dovere per l'evento. L'uomo, un cittadino americano, ha montato sul retro della sua vettura uno scheletro con accanto un cartello: "Suona per un dolcetto", ovvero Honk for a treat.

Come ormai ben sappiamo anche noi europei, è tradizione ad Halloween bussare casa per casa chiedendo "Dolcetto o scherzetto?", "Treak or Treat?". Il simpatico proprietario del F-150 ha così voluto scherzare con gli altri automobilisti, che suonando effettivamente il clacson in cerca di un dolcetto (come dice il cartello) ottengono in cambio uno schizzo d'acqua proveniente proprio dallo scheletro montato sul pick-up.

Uno scherzetto in piena regola, dunque, con l'acqua quasi certamente controllata da un pulsante all'interno dell'abitacolo. Ci saremmo aspettati che qualcosa saltasse fuori dall'auto per spaventare gli automobilisti ma dobbiamo riconoscere che l'idea dello schizzo è di sicuro più divertente. Come prenderebbero gli automobilisti italiani uno scherzo simile?

Sempre per rimanere in tema, ricordiamo che nel 2019 un'Audi Q3 si è vestita da unicorno per Halloween, dispensando questa volta caramelle ai passanti, non scherzi come il pick-up citato sopra. A proposito del Ford F-150, ricordiamo poi che il mitico pick-up americano è diventato elettrico: tutto sul nuovo Ford F-150 Lightning.